पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: 'AAP' ने बटाला से मौजूदा विधायक और कार्यकारी प्रधान अमन शेर सिंह कलसी को दिया टिकट

जागरण संवाददाता, बटाला। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में आम आदमी पार्टी ने बटाला से मौजूदा विधायक और पार्टी के कार्यकारी प्रधान अमन शेर सिंह कलसी पर एक बार फिर मैदान में उतारा है। अमन शेर सिंह कलसी पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उनकी उम्र 38 वर्ष है। वह साल 2012 से ही पार्टी के एक समर्पित वालंटियर के रूप में जुड़े रहे हैं।

साल 2017 में भी उन्होंने बटाला से मजबूत दावेदार पेश की थी, लेकिन पार्टी ने कमेडियन गुरप्रीत सिंह घुग्गी को यहां से टिकट दिया। इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बटाला सीट से शानदार जीत हासिल कर पार्टी की स्थिति को विधानसभा में काफी मजबूत किया था। विधायक बनने के बाद उन्होंने शहर में सड़कों के निर्माण, सीवरेज व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं और जनसमस्याओं के समाधान की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं।