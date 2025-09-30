गुरदासपुर में बेटी को घर से बाहर जाने से रोकना पड़ा महंगा, सास-ससुर ने बहू को बुरी तरह पीटा

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पंजाब के गुरदासपुर जिले के गांव गोहत पोखर में बेटी को घर से बाहर जाने से रोकने पर सास-ससुर ने मारपीट कर बहू को जख्मी कर दिया।

थाना तिब्बड़ की पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कोमलप्रीत कौर निवासी गोहत पोखर ने बताया कि उसका पति सेना में नौकरी करता है। उसके सास-ससुर उसे हमेशा तंग परेशान करते रहते थे।

उसकी बेटी घर के गेट से बाहर चली गई तो उसने उसे डांट दिया। इसी से तैश में आकर उसके सास-ससुर ने उसे मारपीट कर जख्मी कर दिया। पुलिस ने आरोपित सरवण सिंह और मनजीत कौर निवासी गोहत पोखर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।