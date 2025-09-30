Language
    गुरदासपुर में बेटी को घर से बाहर जाने से रोकना पड़ा महंगा, सास-ससुर ने बहू को बुरी तरह पीटा

    By GAGANDEEP SINGH Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:06 PM (IST)

    गुरदासपुर के गोहत पोखर गांव में एक महिला को अपनी बेटी को घर से बाहर जाने से रोकने पर सास-ससुर ने पीटा। थाना तिब्बड़ पुलिस ने सरवण सिंह और मनजीत कौर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता कोमलप्रीत कौर ने बताया कि उसके ससुराल वाले उसे अक्सर परेशान करते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बेटी को घर से बाहर जाने से रोकने पर सास-ससुर ने हमला कर किया जख्मी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पंजाब के गुरदासपुर जिले के गांव गोहत पोखर में बेटी को घर से बाहर जाने से रोकने पर सास-ससुर ने मारपीट कर बहू को जख्मी कर दिया।

    थाना तिब्बड़ की पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कोमलप्रीत कौर निवासी गोहत पोखर ने बताया कि उसका पति सेना में नौकरी करता है। उसके सास-ससुर उसे हमेशा तंग परेशान करते रहते थे।

    उसकी बेटी घर के गेट से बाहर चली गई तो उसने उसे डांट दिया। इसी से तैश में आकर उसके सास-ससुर ने उसे मारपीट कर जख्मी कर दिया। पुलिस ने आरोपित सरवण सिंह और मनजीत कौर निवासी गोहत पोखर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

