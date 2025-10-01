Gurdaspur News: घर के कमरों में चल रहा था अवैध धंधा, पुलिस ने छापा मारकर चार जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में काबू किया

गुरदासपुर में पुलिस ने एक घर में चलाए जा रहे होटल में छापा मारकर चार जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में काबू किया है। डीएसपी मोहन सिंह ने बताया कि ऐसी सूचना मिली थी कि यहां गलत काम चल रहा है। छापे के दौरान पुलिस ने पाया कि एक साधारण से आवासीय घर को जानबूझकर होटल का रूप दिया गया था।

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पुलिस ने हरदोछन्नी रोड पर घर में चलाए जा रहे होटल में बुधवार दोपहर को छापा मारकर चार जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में काबू किया है। आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीएसपी मोहन सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हरदोछन्नी रोड पर होटल में गलत काम चल रहा है।

पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर छापा मारकर चार जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में काबू किया है। उन्होंने बताया कि घर को ही होटल का रूप दिया गया था, जिसके कमरों में गलत काम चल रहा था। फिलहाल यह जानकारी जुटाई जा रही है कि होटल को कौन चला रहा था। आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। छापे के दौरान पुलिस ने पाया कि एक साधारण से आवासीय घर को जानबूझकर होटल का रूप दिया गया था।

पुलिस टीम ने जब इन कमरों की जांच की तो चार जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में पाया गया। पुलिस ने सभी आठों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। डीएसपी मोहन सिंह ने बताया कि सभी आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।