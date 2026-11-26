जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। दीनानगर पुलिस की हिरासत से एक आरोपित के फरार होने का मामला सामने आया है। आरोपित को मेडिकल जांच के लिए सिविल अस्पताल सिंघोवाल लाया गया था, जहां वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।

घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस की ओर से फरार आरोपित की तलाश शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरार आरोपित की पहचान जोए पुत्र राजू निवासी गांव अवांखा के रूप में हुई है।