गुरदासपुर में अजय टमटा क बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, टूटी सड़कों की तत्काल मरम्मत और फंड रिलीज का केंद्र से आश्वासन

केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने डेरा बाबा नानक के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ से टूटी सड़कों को जल्द बनवाने का आश्वासन दिया। भाजपा नेता विजय कुमार सोनी ने उनसे सड़कों की मरम्मत और बलिदानी पलविंदर सिंह यादगार गेट को पूरा करने की मांग की।

संवाद सहयोगी, किला लाल सिंह। पंजाब में कुछ दिन पहले आए बाढ़ की वजह से हुए आम लोगों के नुकसान तथा बाढ़ की वजह से टूटे हुए रोड़ का जायजा लेने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा हलका डेरा बाबा नानक के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे।

जहां उनकी तरफ से बाढ़ से किसानों तथा आम लोगों के हुए नुकसान तथा साथ ही सड़कों के हुए नुकसान का जायजा लिया गया। हल्का डेरा बाबा नानक में पहुंचने पर सीनियर भाजपा नेता, जाने-माने कारोबारी तथा सोनी पेट्रोल पंप भगवानपुर के मालिक विजय कुमार सोनी मोहलोवाली की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा का जोरदार स्वागत किया गया तथा साथ ही उनको सम्मानित किया गया।

केंद्रीय राज्य मंत्री की तरफ से आम लोगों को पेश आ रही मुश्किलों के बारे में जानकारी हासिल की तथा साथ ही उन्होंने बाढ़ की वजह से बुरी तरह नुकसाने गए रोड का जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया। सीनियर भाजपा नेता विजय कुमार सोनी ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा को टूटे हुए रोड को जल्द से जल्द बनवाने की मांग की तथा साथ ही हलके के गांव राय चक्क में बलिदानी पलविंदर सिंह यादगारी गेट का काम जो कि पिछले 4 महीने से बंद पड़ा है।

उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करने की विनती की। जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री की तरफ से विजय सोनी तथा हलका निवासियों को यह यकीन दिलाया कि बहुत जल्द बाढ़ की वजह से टूटे हुए रोड बना दिए जाएंगे तथा साथ ही उन्होंने बलिदानी पलविंदर सिंह की विधवा पत्नी पलविंदर कौर तथा इलाका निवासियों को यह पूर्ण विश्वास दिलाया के बलिदानी पलविंदर सिंह यादगारी गेट का काम जल्द ही पूरा करवाया जाएगा तथा उन्होंने उसी समय मौके पर मौजूद एसडीएम डेरा बाबा नानक आदित्य शर्मा को इस बारे कहा।

जिस पर एसडीएम आदित्य शर्मा की तरफसे सभी को यह यकीन दिलाया कि बहुत जल्द इस यादगार गेट का काम मुकम्मल करवा दिया जाएगा। क्योंकि शहीद जवान हमारे देश का गर्व है। उन्होंने अपनी जिंदगी देश के सीमाओं की रक्षा करते हुए कुर्बान की है।

केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने कहा कि बाढ़ की वजह से जहां किसानों की फसलें तथा पशुओं का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। वहीं मजदूर वर्ग तथा आम लोगों को भी बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। भाजपा की केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब के अंदर हुई इस भयानक स्थिति से उभरने के लिए पंजाब सरकार को फंड भेजे जा रहे हैं। ताकि किसानों तथा आम लोगों के हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सके।