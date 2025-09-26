गुरदासपुर में घरेलू विवाद के चलते पत्नी के घर जाकर किया बच्चों का अपहरण, घटना CCTV में कैद; कार्रवाई शुरू

गुरदासपुर में घरेलू कलह के चलते एक पति ने अपने साथियों संग पत्नी के घर में घुसकर दो बच्चों का अपहरण कर लिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। महिला दिलप्रीत कौर के अनुसार अदालत ने बच्चों की कस्टडी उसे सौंपी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। घरेलू विवाद में पति ने अपने साथियों के साथ पत्नी के घर में जबरन घुसकर अपने दो बच्चों को अगवा कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गांव साधुचक में शुक्रवार सुबह तरनतारन से आए कुछ लोगों एक घर में घुसकर दो बच्चों को जबरन उठा लिया। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक घर में घुसते हैं और घर के अंदर से दो बच्चों को जबरन उठाकर फरार हो जाते हैं।

जानकारी के अनुसार महिला दिलप्रीत कौर की शादी तरनतारन निवासी मनदीप सिंह औलख से हुई थीष पति-पत्नी का घरेलू विवाद चल रहा है। उसके पति ने अपने साथियों के साथ ससुराल में घुसकर बच्चों का अपहरण कर लिया है। पत्नी का कहना है कि अदालत ने उन्हें बच्चों की कस्टडी उसे दे रखी है, लेकिन उनके पति ने बच्चों को जबरन उठाकर फरार हो गया है।

दिलप्रीत कौर ने बताया कि उसकी शादी मनदीप सिंह औलख निवासी तरनतारन के साथ हुई थी। उनका दो साल से घरेलू विवाद चल रहा है। अदालत में केस भी विचाराधीन है और अदालत ने बच्चों की कस्टडी उसे दे रखी है, लेकिन उसका पति अपने साथियों के साथ उसके घर में घुस आया और तोड़फोड़ की। इस दौरान आरोपित उसके दोनों बच्चों को जबरन अपने साथ ले गए।

उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दिलप्रीत कौर की मां ने बताया कि वह पंजाब पुलिस की रिटायर्ड कॉन्स्टेबल है। उसकी बेटी की शादी तरनतारन में हुई थी। उसका पति उसकी बेटी के साथ मारपीट करता था, जिसके चलते अब उसकी बेटी उनके पास रह रही है।