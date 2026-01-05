गुरदासपुर: कड़ाके की ठंड में पुलिस ने बॉर्डर एरिया में की नाकाबंदी, कई गाड़ियों के काटे चालान

जागरण संवाददाता, गुरुदासपुर। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण जहां आम जनजीवन प्रभावित है, वहीं पंजाब पुलिस ने बॉर्डर एरिया में अपनी चौकसी बढ़ा दी है। कलानौर पुलिस शहर के आसपास के सीमावर्ती गांवों में नाकाबंदी करके पूरी निगरानी बनाए हुए हैं।

बॉर्डर एरिया में वाहनों की चेकिंग जानकारी के अनुसार, एसएचओ जतिंदर पाल के नेतृत्व में, पंजाब पुलिस रात में नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही है, ताकि शरारती तत्वों पर लगाम लगाई जा सके और ड्रोन गतिविधियों को रोका जा सके। गौरतलब है कि पहले भी इस इलाके से गुजरने वाले भारत-पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की कोशिशों को बीएसएफ के जवानों ने नाकाम किया है।

कलानौर पुलिस बॉर्डर एरिया में शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के लिए रात में जगह-जगह नाके लगाकर शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रख रही है। इलाके के बाहर से आने वाली गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। कई गाड़ियों के काटे गए चालान इस संबंधी एसएचओ जतिंदर पाल ने बताया कि एसएसपी की हिदायतों पर पंजाब पुलिस के जवानों द्वारा बॉर्डर एरिया में पूरी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान अधूरे कागजों वाली गाड़ियों के चालान काटे गए हैं।