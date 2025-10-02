IGNOU ने ऑनलाइन कोर्सिस के लिए एडमिशन लेने की डेट बढ़ाई, अब 15 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026 सत्र के लिए ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इच्छुक उम्मीदवार समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इग्नू विभिन्न स्नातक स्नातकोत्तर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रदान करता है। आवेदन से पहले दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (डीईबी) आईडी बनाना अनिवार्य है।

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जुलाई 2026 सत्र के लिए अपने ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए समयावधि बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। पंजीकरण वर्तमान में ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा दोनों तरीकों के लिए चल रहा है। इग्नू की ओर से डिप्लोमा, अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट, सर्टिफिकेट और पीजी डिप्लोमा जैसे कई कोर्सेज कराए जाते हैं, जिनमें इच्छुक उम्मीदवार तय समय सीमा तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय की अधिसूचना के अनुसार इग्नू आवेदन पत्र जमा करने से पहले दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो पर आईडी बनाना अनिवार्य है। आधिकारिक घोषणा के अनुसार आवेदकों को प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह आईडी प्राप्त करनी होगी। यह आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। इसलिए उम्मीदवारों को अपना आवेदन शुरू करने से पहले अपनी दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो आईडी जनरेट करने की सलाह दी गई है।

इग्नू के जुलाई सत्र में स्नातक बीए, बीएससी, बीकाम, बीबीए, स्नातकोत्तर एमए, एमबीए, एमएससी, एमकाम, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स सहित कई तरह के कार्यक्रम पेश किए जाते हैं, जो सभी दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षण मोड के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। कार्यक्रम विविधता के कारण इग्नू उम्मीदवारों के लिए पसंदीदा विकल्प बना हुआ है। उम्मीदवारों को अंतिम समय में होने वाली देरी से बचने के लिए जल्दी आवेदन करने के लिए कहा गया है। किसी भी सहायता के लिए उम्मीदवार अपने संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं या इग्नू की हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं।