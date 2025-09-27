'1600 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में', पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए बीएल वर्मा का आश्वासन

केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 1600 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे उनके खातों में डालने का आश्वासन दिया। उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान की उच्च स्तरीय जांच की मांग की और कहा कि अगर बांधों की मरम्मत समय पर की गई होती तो यह स्थिति न आती।

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। केंद्र सरकार ने जो 1600 करोड़ रुपए जारी किए हैं उसकी पंजाब सरकार को चिंता करने की जरूरत नहीं है वह सीधी किसानों के खाते में डाली जाएंगी। उक्त दावा केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे के दौरान भाजपा के जिला प्रधान बघेल सिंह बाहियां भी उनके साथ मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि कई इस मुश्किल घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के साथ पंजाब में कितना नुकसान हुआ है, इसका मुलाकान करने के बाद किसानों और बाढ़ पीड़ितों पैसा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए कि यह बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है।

अगर कोई जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि गुरदासपुर जिले से दो दरिया रावी और उज्ज का पानी एक साथ बहता है। अगर बारिश आने से पहले ठीक से इनके बांध बने होते और सफाई हुई होती तो शायद आज जो हालात देखने को मिल रहा है, वह नहीं मिलता।

उन्होंने कहा कि बरसात आने से पहले लोग अपने घरों तक की मुरम्मत करते है। सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने राज्यों की सुरक्षा करें और ऐसी स्थितियों को पहले से देखें। लेकिन पंजाब में इस मामले में चूक हुई है। जिससे किसान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। जिले में धान व गन्ने की फसल बूरी तरह से प्रभावित हुई है।