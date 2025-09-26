बटाला में नाबालिग लड़की लापता, पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने का केस किया दर्ज

बटाला के गांव बद्दोवाल से एक नाबालिग लड़की के लापता होने की खबर है। थाना रंगड़ नंगल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति पर बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज किया है। लड़की के दादा ने शिकायत दर्ज कराई कि वह 18 सितंबर को दरगाह गए थे और लौटने पर पोती गायब थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, बटाला। गांव बद्दोवाल से एक नाबालिग लड़की अचानक घर से गायब हो गई है, इस संबंध में थाना रंगड़ नंगल की पुलिस ने नाबालिगा के दादा की शिकायत पर उसे बहला फुसलाकर कहीं लेजाने के आरोप अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज किया है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए एएसआई मेजर सिंह ने बताया कि थाना में आकर एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसकी नाबालिग पोती उसके पास गांव बद्दोवाल में रह रही थी जबकि उसके माता पिता अमृतसर जिला के मलक नंगल नजदीक महिता चौंक रहते हैं कि वह खुद बाबा की दरगाह पर 18 सितंबर को खीर चढ़ाने गया था कि जब वह वापिस आया तो उसकी पोती घर पर नहीं थी।