    बटाला में नाबालिग लड़की लापता, पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने का केस किया दर्ज

    By Sunil Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:44 PM (IST)

    बटाला के गांव बद्दोवाल से एक नाबालिग लड़की के लापता होने की खबर है। थाना रंगड़ नंगल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति पर बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज किया है। लड़की के दादा ने शिकायत दर्ज कराई कि वह 18 सितंबर को दरगाह गए थे और लौटने पर पोती गायब थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    बद्दोवाल से नाबालिग लड़की लापता होने के बाद अज्ञात व्यक्ति पर अपहरण का मामला दर्ज (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, बटाला। गांव बद्दोवाल से एक नाबालिग लड़की अचानक घर से गायब हो गई है, इस संबंध में थाना रंगड़ नंगल की पुलिस ने नाबालिगा के दादा की शिकायत पर उसे बहला फुसलाकर कहीं लेजाने के आरोप अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस संबंधी जानकारी देते हुए एएसआई मेजर सिंह ने बताया कि थाना में आकर एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसकी नाबालिग पोती उसके पास गांव बद्दोवाल में रह रही थी जबकि उसके माता पिता अमृतसर जिला के मलक नंगल नजदीक महिता चौंक रहते हैं कि वह खुद बाबा की दरगाह पर 18 सितंबर को खीर चढ़ाने गया था कि जब वह वापिस आया तो उसकी पोती घर पर नहीं थी।

    जिसके लिए उसने अपने बेटे से बात की और दोनों बाप बेटा उसे ढूंढने लगे लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने संदेह व्यक्त किया है कि उसकी नाबालिग पोती को कोई अज्ञात व्यक्ति विवाह का झांसा देकर बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। इस संबंध में थाना रंगड़ नंगल में अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज करके नाबालिगा की तलाश शुरु कर दी है।