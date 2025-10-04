कादियां में शख्स को लाडी किंग बिश्नोई गैंग से 5 लाख की रंगदारी की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच

संवाद सहयोगी, बटाला। थाना कादियां की पुलिस ने एक व्यक्ति के बयानों पर उसे विदेशी नंबर से मैसेज भेजकर पांच लाख रुपये की रंगदारी माँगने के आरोप में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए एएसआई सुरजीत सिंह ने बताया कि लविश अरोड़ा पुत्र नरेश कुमार अरोड़ा वासी मौहल्ला गुरुनानक पुरा कादियां ने थाना में शिकायत की है कि उसे 3 अक्टूबर को सुबह करीब 10 बजे उसके मोबाइल फोन पर एक विदेशी नंबर से मैसेज आया।