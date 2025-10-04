Language
    कादियां में शख्स को लाडी किंग बिश्नोई गैंग से 5 लाख की रंगदारी की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच

    By Sunil Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:13 PM (IST)

    कादियां पुलिस ने एक व्यक्ति से 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता लविश अरोड़ा को एक विदेशी नंबर से मैसेज मिला था जिसमें लाडी किंग बिश्नोई गैंग के सदस्य होने का दावा किया गया था। मैसेज में फिरौती की मांग की गई थी और न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी।

    विदेशी नंबर से मैसेज भेज मांगी पांच लाख रुपए की रंगदारी (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, बटाला। थाना कादियां की पुलिस ने एक व्यक्ति के बयानों पर उसे विदेशी नंबर से मैसेज भेजकर पांच लाख रुपये की रंगदारी माँगने के आरोप में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    इस संबंधी जानकारी देते हुए एएसआई सुरजीत सिंह ने बताया कि लविश अरोड़ा पुत्र नरेश कुमार अरोड़ा वासी मौहल्ला गुरुनानक पुरा कादियां ने थाना में शिकायत की है कि उसे 3 अक्टूबर को सुबह करीब 10 बजे उसके मोबाइल फोन पर एक विदेशी नंबर से मैसेज आया।

    जिसमें मैसेज भेजने वाले ने कहा कि मैं लाडी किंग बिश्नोई गैंग लाडी 007 ग्रुप की और बोल रहा हूँ यदि तुम अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो तेरे पास एक दो दिन का समय है, मेरे आदमी कादियां में ही हैं मुझे पाँच लाख रुपये रंगदारी देदे वरना अंजाम बुरा होगा। इस संबंध में थाना कादियां की पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करके जाँच शुरु कर दी है।