    पंजाब के गुरदासपुर में तेज रफ्तार कार ने बुलेट को मारी टक्कर, तीन युवक घायल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:20 PM (IST)

    गुरदासपुर में थाना सिटी के बाहर एक तेज़ रफ़्तार कार ने बुलेट मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे तीन लोग घायल हो गए। बुलेट मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी एक पुलिस अधिकारी की कार से टकरा गई जिससे वह बाल-बाल बच गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है जिसके शराब पीने का आरोप है।

    पंजाब के गुरदासपुर में तेज रफ्तार कार ने बुलेट को मारी टक्कर, तीन युवक घायल (File Photo)

    संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। गुरदासपुर के थाना सिटी के बाहर शुक्रवार की रात को एक बड़ा सडक हादसा घटित हो गया। जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने बुलेट मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग जख्मी हो गए।

    बुलेट मोटरसाइकिल असंतुलित होकर सड़क किनारे खड़ी एक पुलिस अधिकारी की कार के साथ टकरा गई, लेकिन पुलिस अधिकारी इस हादसे में बाल-बाल बच गया। घायलों को एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।

    उधर, पुलिस ने वाहनों और कार चालक को हिरासत में लेकर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कार चालक ने शराब पी रखी हुई थी।

    गुरदासपुर के एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन घायल दिलकशप्रीत सिंह निवासी पुरानाशाला ने बताया कि शुक्रवार को वह अपने दो अन्य साथियों के साथ गुरदासपुर किसी काम के लिए बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे।

    अपने काम निपटाने के बाद रात को वह अपने गांव को लौट रहे थे। जैसे ही वह थाना सिटी के पास पहुंचे तो काहनूवान चौक साइड से एक तेज रफ्तार कार आई। जिसने गलत दिशा से आकर उनके बुलेट मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

    उसने आरोप लगाया है कि कार सवार ने शराब पी रखी हुई थी। जिस कारण उसे कोई भी होश नहीं था। उन्होंने मांग की है कि कार चालक के खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जाए।

    उधर कॉन्स्टेबल गुरकीरत सिंह ने बताया कि वह थाना सिटी में डयूटी करता है। रात को वह छुट्टी होने के बाद अपने घर जाने के लिए अपनी गाड़ी स्टार्ट ही कर रहा था कि इसी बीच कार ने बुलेट मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इसके बाद बुलेट मोटरसाइकिल उसकी गाड़ी के साथ टकरा गई। हालांकि इस हादसे में वह बाल-बाल बच गया।

    मौके घटना स्थल पर मौजूद सब इंस्पेक्टर वरिंदर ने बताया कि घायलों के बयानों के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कार चालक सुभाष निवासी गांव गाहलड़ी को हिरासत में लिया गया है।