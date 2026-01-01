Language
    गुरदासपुर में सेना में भर्ती करवाने के नाम पर बड़ा फ्रॉड, 2.75 लाख रुपये ठगकर गायब हुए आरोपी

    By Gagandeep Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:39 PM (IST)

    गुरदासपुर के काहनूवान में सेना में भर्ती कराने के नाम पर 2.75 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दलबीर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई कि सुरजीत सि ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना काहनूवान की पुलिस ने सेना में भर्ती कराने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी मारने के आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया है। दलबीर सिंह निवासी भिखारी हारनी ने बताया कि आरोपित ने उनके भांजे प्रभजीत सिंह निवासी भिखारी हारनी को सेना में भर्ती कराने का झांसा दिया।

    आरोपित ने उनसे 2.75 लाख रुपए ले लिए। पैसे लेने के बावजूद न तो उनके भांजे को सेना में भर्ती कराया गया और न ही उसके पैसे ही लौटाए गए। पुलिस ने आरोपित सुरजीत सिंह और ज्योति निवासी चोचला थाना भैणी मियां खां के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।