गुरदासपुर में सेना में भर्ती करवाने के नाम पर बड़ा फ्रॉड, 2.75 लाख रुपये ठगकर गायब हुए आरोपी

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना काहनूवान की पुलिस ने सेना में भर्ती कराने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी मारने के आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया है। दलबीर सिंह निवासी भिखारी हारनी ने बताया कि आरोपित ने उनके भांजे प्रभजीत सिंह निवासी भिखारी हारनी को सेना में भर्ती कराने का झांसा दिया।