जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की पत्नी ने किया एलान, गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक से लड़ेगी चुनाव

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। जेल में बंद पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की पत्नी अमनदीप कौर ने अमेरिका से वापिस लौटकर विधानसभा हलका डेरा बाबा नानक से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हालांकि उन्होंने अभी भी यह स्पष्ट नहीं किया कि वह किसी पार्टी या फिर से आजाद रुप से चुनाव लड़ेगी।

हालांकि डेरा बाबा नानक के गांव सर्फकोट में आयोजित प्रैस कान्फ्रेंस के दौरान अमनदीप कौर की राजनीति में एंट्री ने राजनीतिक गलियारों में पूरी तरह से हलचल मचा दी है। कुछ ही दिन पहले अमेरिका से लौटी अमनदीप कौर ने गांव सर्फकोट में चुनावी बैठक के दौरान यह घोषणा की कि वह विधानसभा हलका डेरा बाबा नानक से चुनाव लड़ने जा रही है।

गैंगस्टर मां के पेट से पैदा नहीं होता पति जग्गू भगवानपुरिया पर लगे गैंगस्टर के ठप्पे के सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि वह जग्गू नहीं, जगदीप सिंह अठवाल है। कोई भी गैंगस्टर अपनी मां के पेट से पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि उनके पति को भी एक आम इंसान की तरह देखना चाहिए और गैंगस्टर का टैग खत्म होना चाहिए।

अमनदीप ने कहा कि विधानसभा हलका डेरा बाबा नानक सुविधाओं के रुप में बेहद ही पिछड़ा हुआ है। सेहत व शिक्षा में हलका काफी पीछे है। आज भी लोगों का इलाज के लिए अमृतसर या अन्य बड़े शहरों में जाना पड़ता है।