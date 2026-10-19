सुनील जाखड़ ने डीजीपी से की मुलाकात, दावा- एंटी ड्रोन सिस्टम के आंकड़े बोगस, पंजाब में धड़ल्ले से बिक रहा नशा

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में नशे के मुद्दे पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर तीखा हमला बोला है। डीजीपी गौरव यादव से मुलाकात के बाद जाखड़ ने आरोप लगाया कि पंजाब में नशे की समस्या लगातार गंभीर बनी हुई है, लेकिन सरकार इसे रोकने के बजाय आंकड़ों और दावों के जरिए अपनी पीठ थपथपा रही है।

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान के पेरिस में जन्मदिन मनाने पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब नशे की आग में जल रहा है और मुख्यमंत्री विदेश में जन्मदिन मना रहे हैं। जाखड़ ने पंजाब सरकार के एंटी ड्रोन सिस्टम और उससे ड्रोन पकड़ने को लेकर पेश किए जा रहे आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने इन आंकड़ों को बोगस बताते हुए कहा कि सरकार दावा कर रही है कि एंटी ड्रोन सिस्टम से बड़ी संख्या में ड्रोन पकड़े गए हैं, लेकिन इन दावों की वास्तविकता पर सवाल हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि नशा तस्करी रोकने के लिए किए जा रहे सरकारी दावों और जमीन पर दिखाई देने वाली स्थिति में अंतर है। जाखड़ ने सवाल किया कि यदि सीमा पार से ड्रोन के जरिए नशा लगातार पहुंच रहा है तो सरकार के एंटी ड्रोन सिस्टम और निगरानी व्यवस्था का क्या फायदा हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में नशे की बिक्री रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही।

अमनदीप ने कहा कि वह पुलिस को पहले भी अपने इलाके में नशे की बिक्री के बारे में बता चुकी थी। उसने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। परिवार ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कराने की मांग की। अमनदीप ने यह भी कहा कि वह पुलिस को उन स्थानों तक ले जाने के लिए तैयार है, जहां कथित तौर पर नशा बेचा जा रहा है।

बर्खास्त पुलिसकर्मी के घर पर कार्रवाई क्यों नहीं? जाखड़ ने बर्खास्त पुलिसकर्मी राजजीत के घर पर कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि यदि सरकार नशा तस्करी के खिलाफ गंभीर है तो रज्जित के घर पर सबसे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि नशे के खिलाफ कार्रवाई के दावे करने वाली सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित मामलों में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।