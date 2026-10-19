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दिलजीत दोसांझ ने परविंदर सिंह झोटा को बताया 'शहीद', इंसाफ की मांग करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखी दिल की बात

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Published: Mon, 19 Oct 2026 11:37 AM (IST)

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने मानसा में नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या पर प्रतिक्रिया दी है, उन्हें शहीद बताते हुए परिवार के लिए न्याय की मांग की है।

परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड पर दिलजीत दोसांझ की प्रतिक्रिया (फोटो- सोशल मीडिया)

परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड पर दिलजीत दोसांझ की प्रतिक्रिया (फोटो- सोशल मीडिया)

HighLights

  1. दिलजीत दोसांझ ने परविंदर सिंह झोटा को शहीद बताया

  2. झोटा की हत्या के बाद परिवार न्याय की मांग कर रहा

  3. आरोपी केमिस्ट अश्वनी कुमार को राजस्थान से गिरफ्तार किया

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। मानसा में नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने झोटा को शहीद बताते हुए परिवार के लिए न्याय की मांग की है।

रविवार को दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर झोटा की एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, "शहीद परविंदर सिंह। दुख की इस घड़ी में पूरा पंजाब उनके परिवार के साथ है। परिवार को न्याय मिलना चाहिए।"

झोटा केमिस्ट की दुकानों पर नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। 13 अक्टूबर को मानसा के एक व्यस्त बाजार में एक मेडिकल स्टोर के अंदर दिनदहाड़े उन्हें गोली मार दी गई।

स्टोर के मालिक अश्वनी कुमार ने झोटा पर तब गोली चलाई, जब उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को नशीली दवाएं बेचने को लेकर उससे सवाल किया था।

आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया। यह घटना तब हुई जब झोटा फेसबुक लाइव कर रहे थे। झोटा की हत्या के छह दिन बाद भी उनका पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है।

उनके परिवार वाले और समर्थक मानसा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने तब तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है, जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता।

झोटा की हत्या के बाद कई संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त कार्य समिति बनाई गई है। यह समिति घटना की CBI जांच, मुख्यमंत्री भगवंत मान और पुलिस महानिदेशक गौरव यादव के इस्तीफे सहित कई अन्य मांगें कर रही है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ)

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