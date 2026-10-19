अमित शाह के पंजाब दौरे से पहले अरविंद केजरीवाल का हमला, बोले- कानून-व्यवस्था संभलती नहीं, यहां देंगे ज्ञान

रोहित कुमार, चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मंगलवार, 20 अक्टूबर को दशहरे के दिन पंजाब दौरे से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दूसरे राज्यों की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए और पंजाब आकर सुरक्षा व्यवस्था पर ज्ञान देने को लेकर भाजपा को घेरा।

गुजरात की जेल में बंद है लॉरेंस गौरतलब है कि गैंग्स्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसके गिरोह पर देश के विभिन्न हिस्सों में आपराधिक वारदातों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। हाल में अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ पर हमले की घटना को लेकर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जिम्मेदारी लेने का दावा सामने आने की बात कही गई है। इस तरह की घटनाओं ने गैंगस्टर नेटवर्क और जेल में बंद आरोपितों के कथित आपराधिक नेटवर्क को लेकर सवाल खड़े किए हैं।