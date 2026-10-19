अमित शाह कल आ रहे पंजाब, 20 दिन में ये दूसरा दौरा; नशाखोरी का शिकार हुए परिवारों से करेंगे मुलाकात

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल, 20 अक्टूबर को पंजाब के दौरे पर आ रहे हैं। शाह का 20 दिन में यह दूसरा दौरा है। जारी शेड्यूल के अनुरूप अमित शाह पंजाब में तकरीबन 5 घंटे तक रुकेंगे। इस दौरान वे तीन शहरों में जाएंगे और नशाखोरी के कारण जान गंवाने वाले परिवारों से मुलाकात करेंगे।

अपने दौरे में सबसे पहले वे मानसा पहुंच रहे हैं। तकरीबन 12 बजे वे मानसा में लैंड होंगे। जहां वह एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा के परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह गुरदासपुर जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात विक्रमजीत सिंह के परिवार से होगी। उनके दौरे का अंतिम पढ़ाचव संगरूर रहने वाला है। जहां वे गुलजार के घर पहुंचेगे और परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 5 बजे वे वापस दिल्ली लौट जाएंगे।

15 अक्टूबर को गुरदासपुर में चली गोली: परविंदर की हत्या के दो दिन बाद 15 अक्टूबर की रात को गुरदासपुर के अंतर्गत आते श्री हरगोबिंदपुर साहिब क्षेत्र के माड़ी पन्नवां गांव में ड्रग्स बेचने का विरोध करने पर विक्रमजीत सिंह की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।