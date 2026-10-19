गुरदासपुर पहुंचे सचिन पायलट और परगट सिंह, बोले- गैंगस्टरों और नशे की गिरफ्त में पंजाब की कानून-व्यवस्था

डिजिटल डेस्क, गुरदासपुर। पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था और नशे के बढ़ते खतरे को लेकर कांग्रेस ने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों पर तीखा हमला बोला है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह सोमवार को गुरदासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में अमन-चैन की स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए नशे के कारोबार और लगातार सामने आ रही गोलीबारी की घटनाओं को प्रमुखता से उठाया।

सचिन पायलट ने कहा कि इन गंभीर समस्याओं ने पंजाब को अंदर से खोखला कर दिया है, जिसका सबसे बुरा असर राज्य के युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वह गुरदासपुर में उन परिवारों से मिलने आए हैं, जिन्होंने गैंगस्टरों की हिंसा और नशे के दलदल में फंसकर अपने परिजनों को खो दिया है।

उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी भयावह है कि आपराधिक मामलों में गवाह डर के मारे मुकर रहे हैं, और पीड़ित परिवारों को आज भी गैंगस्टरों की तरफ से फोन पर धमकियां मिल रही हैं। पायलट ने कहा कि पंजाब इस समय 'चिट्टे' यानी ड्रग्स, अवैध हथियारों, गैंगस्टरों और जबरन वसूली के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। सीमावर्ती राज्य होने के बावजूद यहां शांति बनाए रखने में वर्तमान सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है।