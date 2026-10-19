पटियाला से AAP विधायक का युवक से मारपीट का Video हुआ वायरल, विपक्ष के सवाल पर देव मान ने दी सफाई
आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक का एक युवक के साथ हाथापाई का वीडियो सामने आने के बाद राजनीति गरमा ...और पढ़ें
HighLights
आप विधायक देव मान का मारपीट का वीडियो वायरल।
विधायक ने युवक को नशेड़ी बताकर बचाव किया।
विपक्ष ने सरकार और विधायक पर सवाल उठाए।
जागरण संवाददाता, नाभा (पटियाला)। पंजाब के पटियाला नाभा से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरदेव सिंह देव मान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में विधायक एक युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं ने इसे साझा करते हुए सरकार और विधायक की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।
विवाद बढ़ने के बाद विधायक देव मान ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि घटना को उसके पूरे संदर्भ के बिना पेश किया जा रहा है। विधायक ने अपनी सफाई में दावा किया कि वह सुबह सड़क से गुजर रहे थे, तभी एक युवक बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर उनकी गाड़ी के करीब आया।
उनके मुताबिक, मोटरसाइकिल उनकी गाड़ी से टकराने से बची। जब उन्होंने रुककर देखा तो युवक वहां से भागने लगा। विधायक ने कहा कि पुलिस भी उसके पीछे लगी हुई थी और बाद में चारों तरफ से घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया।
यह भी पढ़ें- अमित शाह के पंजाब दौरे से पहले अरविंद केजरीवाल का हमला, बोले- कानून-व्यवस्था संभलती नहीं, यहां देंगे ज्ञान
विपक्ष ने सोशल मीडिया पर उठाए सवाल
वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा समेत विपक्षी नेताओं ने इसे साझा करते हुए सवाल उठाए। विधायक ने अपने बयान में खैहरा और अकाली दल से जुड़े नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि किसी भी घटना की पूरी जानकारी लिए बिना वीडियो साझा करके राजनीतिक सवाल खड़े करना उचित नहीं है।
देव मान ने विपक्षी दलों को नशे के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नशा बेचता है तो इसकी जानकारी पुलिस को दी जानी चाहिए और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
युवक के बारे में जांच पुलिस करेगी
विधायक ने अपने बयान में युवक की मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं होने और पुलिस को देखकर भागने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने युवक के नशा करने या नशा बेचने की आशंका जताई, लेकिन साथ ही कहा कि इन पहलुओं की जांच पुलिस करेगी और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर होगी।
देव मान ने कहा कि वह किसी को दोषी ठहराने वाले नहीं हैं और कानूनी कार्रवाई पुलिस तथा अदालत की प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। उनके मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति बिना नंबर प्लेट वाले वाहन पर घूम रहा हो और पुलिस के रोकने पर भागने लगे, तो उसे पकड़ने में मदद करना वह अपनी जिम्मेदारी समझते हैं।
यह भी पढ़ें- अमित शाह के दौरे से पहले संघर्ष कमेटी और परविंदर झोटा के पिता के बीच बनी दूरियां; परिवार खुद करेगा स्वागत
नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग की अपील
विधायक ने नाभा क्षेत्र के लोगों से अपील की कि यदि उन्हें अपने इलाके में नशा बेचने वालों के बारे में जानकारी मिलती है तो वे पुलिस और प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान में लोगों का सहयोग जरूरी है और नशा बेचने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
देव मान ने यह भी कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई पिछले ढाई से तीन वर्षों से जारी है और इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है।
परविंदर सिंह झोटा मामले का भी किया जिक्र
अपने बयान के दौरान विधायक ने परविंदर सिंह झोटा से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है और लोगों को नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग देना चाहिए।
इस पूरे मामले में एक तरफ वायरल वीडियो को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, जबकि दूसरी तरफ विधायक देव मान ने अपने बचाव में युवक की मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं होने और पुलिस को देखकर भागने की बात कही है।
फिलहाल युवक की पहचान, घटना की पूरी परिस्थितियों और पुलिस की कार्रवाई के बारे में स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए मामले के सभी तथ्य जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे।
यह भी पढ़ें- दिलजीत दोसांझ ने परविंदर सिंह झोटा को बताया 'शहीद', इंसाफ की मांग करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखी दिल की बात