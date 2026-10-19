पटियाला से AAP विधायक का युवक से मारपीट का Video हुआ वायरल, विपक्ष के सवाल पर देव मान ने दी सफाई

जागरण संवाददाता, नाभा (पटियाला)। पंजाब के पटियाला नाभा से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरदेव सिंह देव मान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में विधायक एक युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं ने इसे साझा करते हुए सरकार और विधायक की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

विवाद बढ़ने के बाद विधायक देव मान ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि घटना को उसके पूरे संदर्भ के बिना पेश किया जा रहा है। विधायक ने अपनी सफाई में दावा किया कि वह सुबह सड़क से गुजर रहे थे, तभी एक युवक बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर उनकी गाड़ी के करीब आया।

उनके मुताबिक, मोटरसाइकिल उनकी गाड़ी से टकराने से बची। जब उन्होंने रुककर देखा तो युवक वहां से भागने लगा। विधायक ने कहा कि पुलिस भी उसके पीछे लगी हुई थी और बाद में चारों तरफ से घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया।

देव मान ने विपक्षी दलों को नशे के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नशा बेचता है तो इसकी जानकारी पुलिस को दी जानी चाहिए और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

युवक के बारे में जांच पुलिस करेगी विधायक ने अपने बयान में युवक की मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं होने और पुलिस को देखकर भागने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने युवक के नशा करने या नशा बेचने की आशंका जताई, लेकिन साथ ही कहा कि इन पहलुओं की जांच पुलिस करेगी और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर होगी।

देव मान ने कहा कि वह किसी को दोषी ठहराने वाले नहीं हैं और कानूनी कार्रवाई पुलिस तथा अदालत की प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। उनके मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति बिना नंबर प्लेट वाले वाहन पर घूम रहा हो और पुलिस के रोकने पर भागने लगे, तो उसे पकड़ने में मदद करना वह अपनी जिम्मेदारी समझते हैं।

देव मान ने यह भी कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई पिछले ढाई से तीन वर्षों से जारी है और इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है। परविंदर सिंह झोटा मामले का भी किया जिक्र अपने बयान के दौरान विधायक ने परविंदर सिंह झोटा से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है और लोगों को नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग देना चाहिए।