Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गुरदासपुर: पूर्व इंस्पेक्टर के बेटे ने थार से स्कूटी सवार शिक्षिका को दस मीटर तक घसीटा, मौके पर दर्दनाक मौत

    By JagratiEdited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:52 PM (IST)

    गुरदासपुर में तेज रफ्तार थार चालक ने स्कूटी सवार अध्यापिका परमजीत कौर को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चालक अध्यापिका को करीब दस मीटर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    थार से स्कूटी सवार शिक्षिका को दस मीटर तक घसीटा। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। शहर के इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्कीम नंबर सात में वीरवार देर शाम तेज रफ्तार थार चालक ने स्कूटी सवार अध्यापिका को अपनी चपेट में ले लिया। थार चालक अध्यापिका को दस मीटर तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इकट्ठे हुए आसपास के लोगों ने थार चालक को काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया।

    आरोपित करण संत नगर निवासी रिटायर्ड सीआइडी इंस्पेक्टर नवल किशोर का बेटा है। मृतका के स्वजन और लोगों का आरोप है कि थार चालक ने कोई नशा किया हुआ था, जिस कारण गाड़ी की तेज रफ्तार से यह हादसा हुआ है।

    थाना सिटी की पुलिस ने शव व वाहनों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक महिला की पहचान 35 वर्षीय परमजीत कौर निवासी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्कीम नंबर सात के रूप में हुई है। वह गांव बब्बेहाल के रतन सागर स्कूल में अध्यापिका थी।

    जानकारी देते हुए मृत महिला के भतीजे विशाल ने बताया कि उसकी बुआ परमजीत कौर अपनी बहन और 14 वर्षीय बेटी के साथ रहती थी। वीरवार को उसकी बुआ सब्जी खरीद कर स्कूटी पर घर लौट रही थी। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्कीम नंबर सात में तेज रफ्तार थार चालक ने उसकी बुआ को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई जबकि स्कूटी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

    घटना के बाद आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, जिन्होंने थार चालक को मौके पर ही काबू कर लिया। हादसे संबंधी थाना सिटी को सूचित किया। एएसआइ जय सिंह ने बताया कि हादसे संबंधी सूचना मिली थी। फिलहाल आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है।