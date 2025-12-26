Language
    गुरदासपुर में फायरिंग, इमीग्रेशन सेंटर के मालिक को कुछ दिन पहले मिली थी धमकी; वारादात सीसीटीवी में कैद

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 12:09 AM (IST)

    गुरदासपुर में जेल रोड पर औसी हब इमीग्रेशन सेंटर के बाहर दो युवकों ने फायरिंग की। सीसीटीवी वीडियो में घटना कैद हुई है। इमीग्रेशन सेंटर के मालिक को पहले ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुरदासपुर में फायरिंग, वारादात सीसीटीवी में कैद। वीडियो से ली गई फोटो

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। जेल रोड पर स्थित औसी हब इमीग्रेशन सेंटर के बाहर दो सवार युवकों ने फायरिंग की। जिसकी एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है। इमीग्रेशन सेंटर के मालिक को कुछ दिन पहले ही फिरौती के लिए काल भी आई थी। इमीग्रेशन का मालिक इस समय आस्ट्रेलिया में रह रहा है। मोटरसाइकिल सवार आए दो युवकों ने दो राउंड फायर किए। पुलिस को मौके पर दो खोल भी बरामद हुए। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटनास्थल पर पहुंचे एसपी डीके चौधरी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि इमीग्रेशन सेंटर के बाहर फायरिंग हुई। उन्होंने मौके पर पहुंच कर जांच शुरु कर दी है। एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। जिसमें एक युवक भागता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा युवक मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है।

    उनके कहने के मुताबिक मालिक को डराने के लिए एयरगन के साथ फायर किया गया है और मौके से दो खोल बरामद हुए है, जो कि पुराने प्रतीत होते है, लेकिन फिर भी मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मालिक को फिरौती के लिए कुछ दिन पहले काल आई थी। जिस कारण इमीग्रेशन सेंटर के बाहर पीसीआर के मुलाजिम भी लगाए गए थे, मगर इमीग्रेशन मालिक का कहना था कि उनका बिजनेस खराब होता है। इस लिए पीसीआर वापिस कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।