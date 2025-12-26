गुरदासपुर में फायरिंग, इमीग्रेशन सेंटर के मालिक को कुछ दिन पहले मिली थी धमकी; वारादात सीसीटीवी में कैद

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। जेल रोड पर स्थित औसी हब इमीग्रेशन सेंटर के बाहर दो सवार युवकों ने फायरिंग की। जिसकी एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है। इमीग्रेशन सेंटर के मालिक को कुछ दिन पहले ही फिरौती के लिए काल भी आई थी। इमीग्रेशन का मालिक इस समय आस्ट्रेलिया में रह रहा है। मोटरसाइकिल सवार आए दो युवकों ने दो राउंड फायर किए। पुलिस को मौके पर दो खोल भी बरामद हुए। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

घटनास्थल पर पहुंचे एसपी डीके चौधरी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि इमीग्रेशन सेंटर के बाहर फायरिंग हुई। उन्होंने मौके पर पहुंच कर जांच शुरु कर दी है। एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। जिसमें एक युवक भागता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा युवक मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है।