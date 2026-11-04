ई-मेल के जरिए गुरदासपुर कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने खंगाला कोना-कोना

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। कोर्ट कांप्लेक्स को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोर्ट कांप्लेक्स में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और जांच अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान एंटी सबोटाज टीम, डॉग स्क्वाॅड और स्पेशल टीम की सहायता से पूरे कोर्ट कांप्लेक्स की गहनता से जांच की गई।

जांच के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या गतिविधि सामने नहीं आई, जिससे पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। एसएसपी आदित्य ने बताया कि कोर्ट कांप्लेक्स को बम से उड़ाने की धमकी से संबंधित ई-मेल प्राप्त हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना देरी किए पुलिस टीमों को सक्रिय कर दिया।