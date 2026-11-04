पंजाब में कांग्रेस की इंसाफ रैली, संगरूर पहुंचे राहुल गांधी, विधानसभा 2027 चुनाव के लिए कैंपेन लांच की तैयारी
संगरूर में कांग्रेस की इंसाफ रैली के दौरान राहुल गांधी 2027 चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान INC प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे भी उनके साथ पहुंचे हैं।
HighLights
राहुल गांधी, खरगे ने संगरूर में इंसाफ रैली को संबोधित किया।
कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 अभियान का शंखनाद किया।
नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।
जागरण संवाददाता, संगरूर। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आज राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संगरूर पहुंचे हैं। वे आज संगरूर में आयोजित इंसाफ रैली में एक साथ हुंकार भरेंगे। इस रैली के मंच से पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान का शंखनाद करने जा रही है।
राहुल गांधी के स्वागत के बाद मंच से बोलते हुए पंजाब कांग्रेस के प्रधान परगट सिंह ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के देहांत के बाद समारक के लिए स्थान न दिए जाने पर भाजपा पर निशाना साधा। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के शासन में पंजाब में जंगलराज कायम हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज छोटा व्यापारी हो या किसान, हर वर्ग बुरी तरह परेशान है।
परगट सिंह ने आरोप लगाया कि मंडियों में अभी भी 25 प्रतिशत धान लावारिस पड़ा है, लेकिन खरीद एजेंसियों ने अपनी खरीद बंद कर दी है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि तीन नौजवानों के शव मुर्दाघर में पड़े हैं। पंजाब को पूरी तरह से पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया गया है और जनता की सुनवाई नहीं हो रही।
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राहुल गांधी का स्वागत करते हुए पंजाब कांग्रेस के सीनियर प्रधान।
हौसले के दम पर लड़ेंगे लड़ाई
रैली में समर्थकों के भारी उत्साह के बीच मंच पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अकार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन और जमीनी कार्यकर्ताओं का हौसला ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। इसी जनशक्ति के दम पर बड़ी-बड़ी ताकतों को झुकना पड़ा था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ें और पंजाब के अधिकारों की रक्षा करें।
कांग्रेस ने ही बनाई पहचान
पूर्व प्रधान अमरिंदर सिंह राजावडिंग ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को भी जनता की सेवा करने का अवसर देती है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि आज वे जिस मुकाम पर हैं, वह केवल पार्टी के अवसर और विश्वास की बदौलत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि आगामी चुनावों के लिए हर बूथ पर मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी ताकि आने वाले समय में राज्य में एक जनहितैषी सरकार का गठन हो सके।
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नशा और कानून-व्यवस्था पर सांसदों ने घेरा
सुखजिंदर रंधावा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि नशा और अपराध को रोकने के दावे पूरी तरह खोखले साबित हुए हैं। पड़ोसी राज्यों से आपराधिक तत्वों के आने के कारण राज्य का माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि सुरक्षा और रोजगार के अभाव में युवा तेजी से विदेश पलायन कर रहे हैं। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो राज्य को इसका गंभीर नुकसान भुगतना पड़ेगा।
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