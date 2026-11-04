पंजाब में कांग्रेस की इंसाफ रैली, संगरूर पहुंचे राहुल गांधी, विधानसभा 2027 चुनाव के लिए कैंपेन लांच की तैयारी

जागरण संवाददाता, संगरूर। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आज राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संगरूर पहुंचे हैं। वे आज संगरूर में आयोजित इंसाफ रैली में एक साथ हुंकार भरेंगे। इस रैली के मंच से पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान का शंखनाद करने जा रही है।

राहुल गांधी के स्वागत के बाद मंच से बोलते हुए पंजाब कांग्रेस के प्रधान परगट सिंह ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के देहांत के बाद समारक के लिए स्थान न दिए जाने पर भाजपा पर निशाना साधा। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के शासन में पंजाब में जंगलराज कायम हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज छोटा व्यापारी हो या किसान, हर वर्ग बुरी तरह परेशान है।

परगट सिंह ने आरोप लगाया कि मंडियों में अभी भी 25 प्रतिशत धान लावारिस पड़ा है, लेकिन खरीद एजेंसियों ने अपनी खरीद बंद कर दी है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि तीन नौजवानों के शव मुर्दाघर में पड़े हैं। पंजाब को पूरी तरह से पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया गया है और जनता की सुनवाई नहीं हो रही।