छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेन, 10-12 नवंबर को लुधियाना-सहरसा के बीच चलेगी; 4 राज्यों के 25 स्टेशन होंगे कनेक्ट

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। दिवाली और छठ पूजा के चलते रेलयात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुविधाजनक आवागमन को देखते हुए रेलवे ने लुधियाना-सहरसा-लुधियाना के बीच आरक्षित त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। खास बात है कि ये ट्रेन चार राज्यों पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार के 25 शहरों को आपस में कनेक्ट करने वाली हैं। 04658/04657 स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में एक-एक फेरा लगाएगी।

12 नवंबर को सहरसा से वापसी: इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 04657 सहरसा-लुधियाना स्पेशल 12 नवंबर को सुबह 3:50 बजे सहरसा से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8:35 बजे लुधियाना पहुंचेगी। इस दिशा में यात्रा का समय करीब 28 घंटे 45 मिनट रहेगा।