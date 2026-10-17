दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर घर जाना आसान, वलसाड़ व हावड़ा और शकूरबस्ती के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कई विशेष ट्रेनों के संचालन के लिए समय सारिणी जारी की है। कई ट्रेनें प्रयागराज से चलेंगी तो कई यहां रुककर गंतव्य की ओर जाएंगी।

इन स्पेशल ट्रेनों में प्रयागराज–वलसाड (04189/04190) सुपरफास्ट स्पेशल 25 अक्टूबर से 29 नवंबर तक दोनों दिशाओं में छह-छह फेरों में चलाएगा। वहीं, प्रयागराज–असारवा (04165/04166) फेस्टिवल स्पेशल 21 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच छह फेरों के लिए पटरी पर उतरेगी।