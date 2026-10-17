दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर घर जाना आसान, वलसाड़ व हावड़ा और शकूरबस्ती के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन
रेलवे ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ के लिए विशेष ट्रेनों की समय सारिणी ...और पढ़ें
HighLights
पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर विशेष ट्रेनों के संचालन की समय सारिणी जारी
दिल्ली, बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले यात्रियों का सफर सुगम होगा
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कई विशेष ट्रेनों के संचालन के लिए समय सारिणी जारी की है। कई ट्रेनें प्रयागराज से चलेंगी तो कई यहां रुककर गंतव्य की ओर जाएंगी।
इन स्पेशल ट्रेनों में प्रयागराज–वलसाड (04189/04190) सुपरफास्ट स्पेशल 25 अक्टूबर से 29 नवंबर तक दोनों दिशाओं में छह-छह फेरों में चलाएगा। वहीं, प्रयागराज–असारवा (04165/04166) फेस्टिवल स्पेशल 21 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच छह फेरों के लिए पटरी पर उतरेगी।
इसके अलावा नई दिल्ली–हावड़ा (04070/04069) और दिल्ली–हावड़ा (04092/04091) पूजा स्पेशल का ठहराव प्रयागराज जंक्शन पर दिया गया है। खातीपुरा–कोलकाता (09709/09710), अहमदाबाद–मालदा टाउन (09401/09402), खुर्दा रोड–आनंद विहार (08407/08408) और शकूरबस्ती–पटना अनारक्षित स्पेशल (04404/04403) सूबेदारगंज स्टेशन होकर गुजरेंगी।
इन विशेष गाड़ियों के संचालन होने से दिल्ली, बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले यात्रियों का सफर सुगम होगा। ट्रेनों में सीट की मारीमारा से भी राहत मिलेगी और आरामदायक सफर भी होगा।
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