रेलवे की NTPC भर्ती में लिपिक श्रेणी में कई पदों पर टाइपिंग टेस्ट खत्म, इसमें फेल अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हो पाते थे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे में गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटि (एनटीपीसी) की भर्ती परीक्षा में लिपिक और लेखा से जुड़े कई अहम पदों पर अनिवार्य टाइपिंग टेस्ट (टंकण परीक्षा) अब नहीं होगा। वर्तमान में चल रही एनटीपीसी भर्ती 2026 (3,548 पद पर आवेदन 6 नवंबर तक) स्नातक और बारहवीं स्तर (1,688 पद पर आवेदन 13 नवंबर तक) के चार प्रमुख पदों से ही यह नया नियम लागू हो जाएगा।

टाइप टेस्ट में फेल पर भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते थे इनमें लिपिक-सह-टंकक (लेवल-दो), लेखा लिपिक (लेवल-दो), वरिष्ठ लिपिक (लेवल-पांच) और कनिष्ठ लेखा सहायक (लेवल-पांच) के पद शामिल हैं। अब तक इन पदों पर अंतिम चयन के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही आरआरबी द्वारा आयोजित टाइपिंग टेस्ट पास करना अनिवार्य होता था। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में बेहतर अंक लाते थे, लेकिन तय गति सीमा के साथ टाइपिंग टेस्ट पास नहीं कर पाते थे, वे भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते थे।