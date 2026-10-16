छठ महापर्व के बाद पटना-दिल्ली के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, प्रयागराज जंक्शन पर पांच मिनट रुकेगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज।। छठ महापर्व के बाद दिल्ली लौटने वाले यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने पटना और आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) के बीच एक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भेजा है। रेलवे बोर्ड और संबंधित जोनों से अंतिम मंजूरी मिलने पर यह ट्रेन 21 नवंबर से 27 दिसंबर 2026 के बीच छह फेरे लगाएगी।

पटना से आनंद विहार (ट्रेन नंबर 02391) हर शनिवार रात 10:20 बजे पटना से रवाना होगी। रविवार सुबह 06:15 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी और पांच मिनट ठहराव के बाद 06:20 बजे कानपुर-दिल्ली के लिए छूटेगी। शाम 06:30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।