अमृतसर में बेखौफ लुटेरे, लूट का विरोध करने पर व्यक्ति को मारी गोली; बाइक पर आए थे तीन बदमाश

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के शिवाला मंदिर के पास मंगलवार की देर रात बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक व्यक्ति से लूट की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी। पैर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद पीड़ित से नकदी और अन्य सामान लूटकर मौके से फरार हो गए।

घटना के बाद आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायल व्यक्ति को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। व्यक्ति की हालत स्थिर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज किए हैं और उसके आधार पर कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है।