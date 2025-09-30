Punjab Flood: बाढ़ के पानी में डूबे युवक का महीने बाद खेतों में मिला कंकाल, परिजनों ने कपड़े से की पहचान

कलानौर का विनय कुमार जो बाढ़ में लोगों की मदद करने गया था एक महीने पहले पानी में डूब गया था। उसका कंकाल गांव बरियार के खेतों में मिला। पुलिस ने कंकाल परिजनों को सौंपा जिन्होंने कपड़ों से उसकी पहचान की। 28 अगस्त को सक्की किरन नाले में पैर फिसलने से विनय लापता हो गया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया।

संवाद सहयोगी, कलानौर। एक माह पहले बाढ़ के दौरान पानी में फंसे लोगों की मदद करने के लिए गया कलानौर का युवक विनय कुमार पानी के तेज बहाव पानी में डूब गया था। उसका कंकाल एक महीने के बाद गांव बरियार में खेतों में धान की कटाई करते समय मिला। थाना कोटली सूरत मल्ली की पुलिस ने कंकाल अपने कब्जे में लेकर सोमवार को युवक के अभिभावकों को सौंप दिया। उसका सोमवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया।

प्रिंसिपल सुरिंदर वर्धन, राजेश टोनी सच्चर ने बताया कि 28 अगस्त को विनय कुमार बिक्का अपने साथियों सहित सक्की किरन नाले के पानी की चपेट में आए लोगों को पानी के सेवा करने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान विनय कुमार और उसके दोस्त पांव फिसलने से पानी में गिर गए। इस दौरान विनय लापता हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी थोड़ी दूरी पर एक मकान की छत पर चढ़ गया और उसे बचा लिया गया था।

विनय कुमार पानी में डूब गया था और उसका शव नहीं मिला था। उसकी परिवार द्वारा तलाश की जा रही थी। रविवार को उन्हें पुलिस थाना कोटली सूरत मल्ली ने बताया कि एक युवक का खेतों में कंकाल मिला है।

सुरिंदर वर्धन ने बताया कि पारिवारिक सदस्यों ने मौके पर जाकर देखा तो विनय द्वारा पहने हुए काले रंग के कपड़ों के कारण उसकी पहचान की गई। इस संबंधी एसएचओ लखविंदर सिंह के साथ बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले दिनों में पानी में डूबे विनय कुमार निवासी कलानौर की तलाश की जा रही थी।