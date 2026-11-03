गुरदासपुर में निकली भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ’ यात्रा, कृष्ण पाल गुर्जर ने कांग्रेस और पंजाब सरकार पर साधा निशाना

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पंजाब में राजनीतिक गतिविधियों को तेज करते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुरदासपुर में मंगलवार को ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पैदल यात्रा निकाली गई। जिला भाजपा अध्यक्ष बघेल सिंह बाहिया की अध्यक्षता में आयोजित इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर विशेष रूप से शामिल हुए।

इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा, देश की तरक्की और पंजाब को नशामुक्त बनाने का संदेश दिया। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तीखे राजनीतिक हमले करते हुए दोनों दलों की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

केंद्रीय मंत्री गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस सहित विपक्ष के कई दल देश में अराजकता का माहौल पैदा कर विकास की गति में बाधा डालना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को देश की लगातार हो रही तरक्की पसंद नहीं आ रही और इसी कारण वह विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है।

कांग्रेस पर बूथ कब्जाने का लगाया आरोप गुर्जर ने कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे वोट चोरी के मुद्दे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने से पहले अपने पुराने शासनकाल को याद करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में चुनावों के दौरान बूथों और मतपेटियों पर कब्जे की घटनाएं होती थीं।