FIR और आरोप मात्र से नहीं छिन सकती नौकरी, हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की सेवा बहाल करने के दिए आदेश

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ FIR दर्ज होना या उसके आपराधिक तत्वों से संबंध का आरोप लगना, उसे बिना विभागीय जांच बर्खास्त करने का पर्याप्त आधार नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल की बर्खास्तगी रद करते हुए कहा कि विभागीय जांच संभव न होने की ठोस परिस्थितियां बताए बिना संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत मिली असाधारण शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कांस्टेबल को सभी परिणामी लाभों सहित सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया। जस्टिस नमित कुमार ने कहा कि केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि कर्मचारी के आपराधिक तत्वों से संबंध हैं या वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

विभाग को बताना होगा कि किन गवाहों को प्रभावित किया गया, कर्मचारी ने क्या किया और किन परिस्थितियों में निष्पक्ष विभागीय जांच संभव नहीं थी। गवाहों की सुरक्षा को लेकर आशंका होने पर यह भी स्पष्ट करना होगा कि सुरक्षा उपायों के साथ उनके बयान क्यों दर्ज नहीं किए जा सकते थे।