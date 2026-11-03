DA बकाया मामले में पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, 17 नवंबर तक मांगा जवाब

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) के बकाये का भुगतान नहीं करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा के अदालत में पेश होने के बावजूद सरकार यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसार कर्मचारियों को डीए का बकाया जारी किया गया है या नहीं।

करीब पौने दो घंटे तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 17 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है तो इससे हाईकोर्ट के आदेश अपने आप निष्प्रभावी नहीं हो जाते।

सरकार की ओर से बताया गया कि अपील की खामियां दूर कर दी गई हैं और अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। हालांकि, कर्मचारियों की ओर से पेश वकील ने इस दलील पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपील को अभी तक कोई मुकदमा नंबर ही आवंटित नहीं हुआ है। ऐसे में उसके सूचीबद्ध होने की बात कैसे कही जा सकती है।

6% ब्याज देने की दलील पर भी अदालत नाराज सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ने अदालत को बताया कि फैसले के अनुसार यदि सरकार डीए का भुगतान देरी से करती है तो उसे छह प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। इस पर हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या सरकार का मतलब यह है कि वह छह महीने बाद भी बकाया जारी कर सकती है और केवल ब्याज देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेगी? अदालत ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह कोई उचित जवाब नहीं है।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने सरकार से केवल सामान्य स्थिति रिपोर्ट नहीं मांगी थी, बल्कि पूर्व आदेशों पर की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा था। इसके बावजूद सरकार अब तक यह नहीं बता रही कि फैसले को लागू करने के लिए वास्तव में क्या कदम उठाए गए हैं।

वहीं, कर्मचारियों के वकील ने अदालत में कहा कि यदि पंजाब सरकार के पास भुगतान के लिए धन नहीं है तो उसे वित्तीय आपातकाल घोषित कर देना चाहिए या फिर कर्मचारियों का बकाया डीए जारी करना चाहिए। बड़ी राशि का हवाला देकर फिर मांगा समय पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि डीए का बकाया काफी बड़ी राशि है, इसलिए भुगतान संबंधी कार्रवाई में समय लग रहा है। सरकार ने अदालत से और समय देने की मांग की। हालांकि, अदालत ने सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए और इसे अपने आदेशों की अवहेलना का मामला माना।