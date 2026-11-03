हाई कोर्ट में चौकीदार पदों पर निकली भर्ती, 8वीं पास कर सकते हैं अप्लाई; 21 नवंबर है फॉर्म भरने की लास्ट डेट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। कम पढ़े-लिखे लोग जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए बड़ी खबर है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चौकीदार के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन जारी हैं। अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल phconapp.formflix.org/chowkidar पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की लास्ट डेट 21 नवंबर 2026 निर्धारित है।

शैक्षिक योग्यता एवं उम्र इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार ने न्यूनतम 8वीं पास किया हो और अधिकतम 12वीं कक्षा (10+2) पास किया हो। 12वीं से ऊपर उच्च शिक्षा बोर्ड अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे।

इसके अलावा उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 35 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट मिलेगी। उम्र की गणना 21 नवंबर 2026 को ध्यान में रखकर होगी।