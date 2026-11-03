Rajasthan VDO Vacancy 2026: बड़ी खबर! राजस्थान में वीडीओ के 4000 पदों पर होगी भर्ती, नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में सरकारी नौकरी का खजाना शुरू होने वाला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी के 4000 पदों के लिए अभ्यर्थना मिल गई है और जल्द ही इसका परीक्षण करके नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन लिए जायेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भर्ती के लिए आवेदन इसी महीने से स्टार्ट हो सकते हैं।

कौन कर सकेगा वीडीओ पदों के लिए आवेदन राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने स्नातक या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समकक्ष योग्यता धारित की हो। इसके साथ ही उम्मीदार ने निर्धारित कंप्यूटर सर्टिफिकेट/ कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।/ पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/ RS CIT कोर्स किया हो। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति से परिचित होना चाहिए।