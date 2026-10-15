29.27 लाख के मुआवजे में देरी पर हाई कोर्ट सख्त, 50 प्रतिशत रिश्वत मांगने का आरोप; पंजाब सरकार से मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहीत जमीन और ढांचे का मुआवजा जारी करने में देरी तथा एक राजस्व अधिकारी पर रिश्वत मांगने के आरोपों पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार को बताने का निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता और उनकी मां मुआवजे के हकदार हैं या नहीं और राशि रोके जाने के कानूनी व तथ्यात्मक कारण क्या हैं।

यदि वे पात्र हैं, अवार्ड अंतिम हो चुका है और उस पर कोई रोक नहीं है, तो राशि कानून के अनुसार बिना देरी जारी की जाए। जस्टिस संजय वशिष्ठ की पीठ ने स्मित सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कुछ अधिकारियों पर रिश्वत मांगने और राजस्व अभिलेखों में कथित हेरफेर के आरोप लगाए हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि मांग पूरी नहीं करने पर 95 लोगों को आपत्तियां दर्ज कराने के लिए समन भेजे गए, जबकि संबंधित रिकॉर्ड में ऐसी आपत्तियां नहीं थीं। इसके बाद 22 नवंबर 2024 को अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)-सह-वित्तीय आयुक्त राजस्व को शिकायत दी गई।

याचिकाकर्ता के अनुसार, 6 सितंबर 2025 को उप जिला अटार्नी ने भी राय दी थी कि अवार्ड पर रोक न होने पर जमानती और क्षतिपूर्ति बांड के आधार पर मुआवजा जारी किया जा सकता है। हालांकि, राशि अब तक नहीं मिली। संपत्ति के हिस्सों और मालिकाना हक का विवाद जिला न्यायाधीश, फतेहगढ़ साहिब के समक्ष विचाराधीन है।