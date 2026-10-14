पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला, ACR से नहीं रुकेगा प्रमोशन; समीक्षा का आदेश

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी की ऐसी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR), जिसकी प्रतिकूल प्रविष्टि या श्रेणी उसके करियर और पदोन्नति को प्रभावित कर सकती है, उसे बताना जरूरी है। रिपोर्ट के खिलाफ पक्ष रखने का अवसर दिए बिना उसके आधार पर पदोन्नति से वंचित करना उचित नहीं है।

जस्टिस कुलदीप तिवारी ने पंजाब सरकार के तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग से जुड़े चार मामलों का निपटारा करते हुए प्रभावित कर्मचारियों की पदोन्नति पर दोबारा विचार करने का आदेश दिया। यह प्रक्रिया आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के तीन महीने के भीतर पूरी करनी होगी।

वर्ष 1996 में फोरमैन इंस्ट्रक्टर के 26 पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति ने 28 पात्र कर्मचारियों का पैनल बनाया। तेजा सिंह का नाम 27वें स्थान पर था। निर्धारित मानक पूरा नहीं होने के कारण उन्हें पदोन्नति नहीं मिली। इसकी वजह उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज औसत श्रेणी थी।

सरकार ने रखा अपना पक्ष राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि तत्कालीन निर्देशों के तहत केवल प्रतिकूल टिप्पणियों वाली गोपनीय रिपोर्ट कर्मचारियों को बताई जाती थी और औसत श्रेणी को प्रतिकूल प्रविष्टि (एंट्री) नहीं माना जाता था। विभाग के अनुसार, पदोन्नति के लिए पिछले पांच वर्षों की रिपोर्ट देखी गई थी। तेजा सिंह की तीन रिपोर्ट औसत और दो अच्छी श्रेणी की थीं, इसलिए वे निर्धारित अच्छे मानक पर खरे नहीं उतरे।