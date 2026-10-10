मानसा में बड़ी न्यायिक कार्रवाई, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर 2 जज सस्पेंड; जिला सेशन जज का तबादला

जागरण संवाददाता, मानसा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश पर जिले के दो जजों को सस्पेंड करने के अलावा एक जज का तबादला कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वकीलों की ओर से अदालतों में होने वाले अदालती फैसलों पर आपत्ति पर दर्ज करके पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कार्रवाई की मांग की गई थी।

पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ओर से जारी आदेश में मानसा के जिला सेशन जज मनजिंदर सिंह का तबादला इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बठिंडा कर दिया गया है। इसके अलावा सरदूलगढ़ के एडशिनल सिविल जज पंकज वर्मा और मानसा की एडशिनल जिला सेशन जज मनदीप कौर को सस्पेंड करने के अलावा उनका हेडक्वार्टर मानसा किया गया है।

चीफ जस्टिस ने की कार्रवाई बताया जा रहा है कि जिला बार वकीलों की ओर से अदालतों में होने वाले फैसलों पर अपनी आपति दर्ज कराने के बाद मानसा की अदालतों के दौरे पर पहुंचे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस वरिंदर अग्रवाल के सामने अदालत में होने वाले फैसले को लेकर अपना पक्ष रखा गया था। जिसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से उक्त कार्रवाई की गई है।