    बटाला पुलिस ने गैंगस्टर मनू अगवान गैंग के दो गुर्गों को किया गिरफ्तार, 50 लाख की रंगदारी के लिए घर पर चलाई थी गोली

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:24 PM (IST)

    बटाला पुलिस ने श्री हरगोबिंदपुर साहिब के गांव बोझा में 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और घर पर गोलीबारी करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है ...और पढ़ें

    बटाला पुलिस ने 50 लाख की रंगदारी के लिए घर पर गोली चलाने वाले दो गुर्गों को दबोचा।

    संवाद सहयोगी, बटाला। 20 दिसम्बर को थाना श्री हरगोबिन्दपुर साहिब के अंतर्गत आते गांव बोझा में 50 लाख रुपये की रंगदारी की मांग को लेकर घर पर गोलियां चलाने वाले 2 युवकों को बटाला पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एसएसपी बटाला डॉ. मेहताब सिंह ने बताया कि डीजीपी पंजाब गौरव यादव और डीआईजी बॉर्डर रेंज अमृतसर संदीप गोयल के दिशा निर्देशों के तहत बटाला पुलिस द्वारा गैंगस्टरों के विरुद्ध जीरो टालरेंस नीति अपनाई गई है और पुलिस द्वारा गैंगस्टरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।

    उन्होंने कहा कि गैंगस्टर मन्नू अगवाल द्वारा गांव बोझा के निवासी एक व्यक्ति से 50 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की गई थी और उसे जान से मारने की धमकियां दी गई थी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति द्वारा पैसे न दिए जाने के चलते 20 दिसम्बर की रात को मोटर साइकिल सवार दो व्यक्तियों द्वारा उक्त व्यक्ति के घर पर आठ राऊंड फायर किए गए थे।

    उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा इस संबंधी विभिन्न धाराओं के तहत थाना श्री हरगोबिन्दपुर साहिब में मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा इस मामले की जांच हेतु एस.पी डी संदीप वडेहरा की निगरानी में डी.एस.पी डी समीर सिंह, डी.एस.पी श्री हरगोबिन्दपुर साहिब हरीश बहल, सी.आई.ए स्टाफ इंचार्ज सुखराज सिंह और एस.एच.ओ सुखविन्द्र सिंह सहित पुलिस टीम का गठन किया गया था और पुलिस द्वारा इस मामले की गहराई से जांच करते हुए घर पर गोलियां चलाने वाले 2 युवकों को ट्रेस करके काबू किया गया है।

    उन्होंने कहा कि पकड़े गए युवकों की पहचान हरविन्द्र सिंह उर्फ करन पुत्र सुखदेव सिंह निवासी गांव चक्क मिशरी आयु करीब 22 वर्ष और अमृतपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी गांव चक्क मिशरी आयु करीब 25 वर्ष के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उक्त युवकों से वारदात के समय इस्तेमाल किया गया मोटर साइकिल और एक पिस्टल 30 बोर व 6 जिंदा राऊंद बरामद किए हैं।

    एसएसपी ने बताया कि हरविंदर सिंह को उसके घर से तथा अमृतपाल सिंह को कथू नंगल से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा उक्त युवकों का माननीय अदालत से रिमांड हासिल किया जाएगा तांकि पूछताछ के दौरान इनसे और खुलासे हो सकें। इस अवसर पर उनके साथ एस.पी डी संदीप वडेहरा, डीएसपी डी समीर सिंह, डीएसपी श्री हरगोबिन्दपुर साहिब हरीश बहल, इंस्पैक्टर सुखराज सिंह आदि पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।