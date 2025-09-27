Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बटाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बब्बर खालसा का आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंदी अबू धाबी से गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:06 PM (IST)

    बटाला पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंदी को अबू धाबी से गिरफ्तार किया। पिंदी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का करीबी सहयोगी है और उस पर पेट्रोल बम हमले और रंगदारी जैसे कई अपराधों के आरोप हैं। एसएसपी बटाला ने बताया कि पिंदी के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी था और उसे यूएई सरकार के सहयोग से गिरफ्तार किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस की गिरफ्त में बब्बर खालसा का आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंदी

    संवाद सहयोगी, बटाला। बटाला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय एजेंसियों से तालमेल और सहायता से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंदी को अबू धाबी से भारत लाया गया है। पिंदी विदेशी आधारित आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और हैपी पशिया का नजदीकी सहयोगी है और बटाला-गुरदासपुर क्षेत्र में पेट्रोल बम हमले, हिंसक हमले और जबरन वसूली सहित कई घिनौने अपराधों में शामिल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसएसपी बटाला सुहेल कासिम मीर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि परमिंदर सिंह पिंदी निवासी गांव हरशियां (बटाला) के खिलाफ चार महीने पहले रैड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और अंतराष्ट्रीय जांच एजेंसियों और यूएई सरकार के तालमेल से बटाला पुलिस के उच्चाधिकारी के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम अबू धाबी से गिरफ्तार करके लाया गया है।

    एसएसपी ने बताया कि पिंदी पहले पंजाब पुलिस में बतौर कॉन्स्टेबल नौकरी करता था। फिर समाज विरोधी गतिविधियों में भाग लेने पर उसे नौकरी से डिसमिस कर दिया गया था। पिंदी की पत्नी भी पंजाब पुलिस में बतौर कॉन्स्टेबल नौकरी करती है।

    उन्होंने बताया कि आरोपित पर साल 2023 में बटाला में शराब ठेकों पर पेट्रोल पंप फेंकने के चलते मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि यूएई में रहकर वह रंगदारी मांगने का गैंग चला रहा था। विशेष कर यह गुरदासपुर, बटाला व अमृतसर एरिया के बड़े बिजनेसमैनों को यह फोन कर रंगदारियां मांगते थे। जिसको देखते हुए बटाला पुलिस द्वारा कुछ माह पहले इसका रेड कार्नर नोटिस जारी करने का प्रपोजल हैडक्वार्टर को भेजा गया और उसके बाद हैड क्वार्टर द्वारा प्रपोजल सीबीआई को भेजा गया।

    इसके बाद सीबीआई द्वारा यह प्रपोजल इंटरपोल को भेजा गया। जिसके बाद अप्रैल-मई में परमिंदर के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी हो गया। जिसके बाद उसे अबू धाबी से गिरफ्तार कर लिया गया।

    24 सितंबर को बटाला पुलिस की एक टीम एसपी (डी) गुरप्रताप सहोता, सीआईए इंचार्ज सुखराज सिंह सहित एक टीम अबू धाबी भेजी गई। जहां से सारी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद शुक्रवार सुबह अबू धाबी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एयरपोर्ट पर आरोपित को टीम के हवाले कर दिया गया।

    उन्होंने कहा कि इस इंटरनेशनल ऑपरेशन के बाद जुर्म करने वाले लोगों को सीधा संदेश है कि जुर्म करके वह चाहे कहीं भी चले जाएं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि आरोपित के खिलाफ एफआईआर नंबर 112 तिथि 26 सितंबर 2025 को धारा 307, 436, 427,506,148 व 149 के तहत थाना सदर में दर्ज कर गिरफ्तार करके रिमांड हासिल किया जा रहा है। उससे पूछताछ के दौरान उससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है।

    परमिंदर पर पहले दर्ज मामले-

    --थाना सदर तरनतारन में 22 सितंबर 2022 को धारा 25 (6)(7) ए एक्ट 153,153ए,120बी आईपीसी।

    --थाना सिटी बटाला में 27 सितंबर 2023 को धारा 436, 427,120बी,148,149 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया।

    --थाना सदर बटाला में 30 सितंबर 2023 को धारा 307,436,427,34 व 506 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया।

    --थाना मोहाली में 18 अक्टूबर 2023 को धारा 25, 25 (7) ए, एक्ट 115, 153,153ए, 120बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    --चंडीगढ़ में 18 अक्टूबर 2023 को पंजाब पुलिस के एसपी के कत्ल की साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया।

    --थाना सिटी बटाला में 9 जुलाई 2024 को धारा 308, (5), 351, (3) के तहत मामला दर्ज किया गया है।