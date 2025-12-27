गुरदासपुर: जेल रोड स्थित डोमिनेंस रेस्टोरेंट पर चली गली, मौके पर पहुंची पुलिस

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। शनिवार देर शाम को शहर के जेल रोड पर स्थित डोमिनेंस रेस्टोरेंट पर मोटरसाइकिल सवार पर दो युवकों ने गोलियां चला दी हालांकि इस घटना के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। उधर घटना की सूचना मिलने पर एसपी डीके चौधरी और डीएसपी मोहन पुलिस पार्टी सहित घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जान शुरू कर दी है।

जानकारी देते हुए ब्रांच मैनेजर राज ने बताया कि शनिवार की देर शाम को अचानक से दो युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और फायर कर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि जिस समय फायर हुआ उसे समय ब्रांच में से चार ग्राहक बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि शीशे पर गोली के निशान लगे हुए थे।