Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गुरदासपुर: जेल रोड स्थित डोमिनेंस रेस्टोरेंट पर चली गली, मौके पर पहुंची पुलिस

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:29 PM (IST)

    गुरदासपुर के जेल रोड स्थित डोमिनेंस रेस्टोरेंट में शनिवार शाम दो मोटरसाइकिल सवार युवकों ने गोलीबारी की। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन शीशे पर गोल ...और पढ़ें

    Hero Image

    डोमिनेंस रेस्टोरेंट पर चली गली। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। शनिवार देर शाम को शहर के जेल रोड पर स्थित डोमिनेंस रेस्टोरेंट पर मोटरसाइकिल सवार पर दो युवकों ने गोलियां चला दी हालांकि इस घटना के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। उधर घटना की सूचना मिलने पर एसपी डीके चौधरी और डीएसपी मोहन पुलिस पार्टी सहित घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जान शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी देते हुए ब्रांच मैनेजर राज ने बताया कि शनिवार की देर शाम को अचानक से दो युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और फायर कर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि जिस समय फायर हुआ उसे समय ब्रांच में से चार ग्राहक बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि शीशे पर गोली के निशान लगे हुए थे।

    उधर घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसपी डीके चौधरी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो युवकों ने एक फायर किया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ‌