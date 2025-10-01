Language
    पंजाब के बटाला में शादी का झांसा देकर युवती को भगाया, पुलिस ने आरोपी युवक पर दर्ज किया केस

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:29 PM (IST)

    बटाला के थाना घनिए के बांगर में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी को मनप्रीत काका नामक युवक विवाह का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित माता-पिता ने बताया कि वे दोनों काम पर गए थे और लौटने पर उनकी बेटी घर पर नहीं मिली।

    गुरदासपुर बेटी को भगाने के आरोप में युवक के खिलाफ मामला दर्ज।

    संवाद सहयोगी, बटाला। थाना घनिए के बांगर की पुलिस ने एक व्यक्ति के बयानों पर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर कहीं भगा लेजाने के आरोप में एक युवक पर मामला दर्ज किया है।

    जानकारी देते हुए एएसआई चरणजीत सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति ने थाना में आकर शिकायत की कि वह किसी की दुकान पर काम करता है और उसकी पत्नि लोगों के घरों में काम करती है कि हम दोनों घर से अपने-अपने काम पर चले गए कि कुछ देर बाद में किसी काम के लिए घर आया तो देखा कि उसकी बेटी घर में मौजूद नहीं थी कि मैंने अपनी पत्नि को बुलाया और हम दोनों अपने तौर पर उसकी तलाश करते रहे मगर उसका कहीं पता नहीं चल सका।

    लेकिन बाद में हमें कहीं से पता चला कि उनकी बेटी को मनप्रीत काका पुत्र मुखतार मसीह वासी चितौंडगढ़ विवाह का झांसा देकर कहीं बहला फुसलाकर ले गया है। इस संबंध में थाना घनिए के बांगर में उक्त युवक मनप्रीत काका पर मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है।