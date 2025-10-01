पंजाब के बटाला में शादी का झांसा देकर युवती को भगाया, पुलिस ने आरोपी युवक पर दर्ज किया केस

संवाद सहयोगी, बटाला। थाना घनिए के बांगर की पुलिस ने एक व्यक्ति के बयानों पर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर कहीं भगा लेजाने के आरोप में एक युवक पर मामला दर्ज किया है।

जानकारी देते हुए एएसआई चरणजीत सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति ने थाना में आकर शिकायत की कि वह किसी की दुकान पर काम करता है और उसकी पत्नि लोगों के घरों में काम करती है कि हम दोनों घर से अपने-अपने काम पर चले गए कि कुछ देर बाद में किसी काम के लिए घर आया तो देखा कि उसकी बेटी घर में मौजूद नहीं थी कि मैंने अपनी पत्नि को बुलाया और हम दोनों अपने तौर पर उसकी तलाश करते रहे मगर उसका कहीं पता नहीं चल सका।