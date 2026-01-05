गुरदासपुर में देर रात बड़ा हादसा, आलू से लदा ट्रक दुकानों में घुसा; 40 बिजली मीटर तबाह

संवाद सूत्र, काहनूवान। हादसों के नाम से मशहूर मुकेरियां-गुरदासपुर मुख्य मार्ग पर रविवार की देर रात को उस समय एक और बड़ा हादसा घटित हो गया, जब मुकेरियां से गुरदासपुर की ओर जा रहा आलूओं से लद्दा हुआ लेहलैंड कैंटर ट्रक नवां शाला बाजार में दीवारों को तोड़ता हुआ दुकानों में जा घुसा।

जानकारी के मुताबिक यह कैंटर रसीद नामक का एक चालक चला रहा था। जैसे ही वह गांव चावा से नवां शाला में प्रवेश होने लगा था कि नवां शाला में घुसते ही टेढ़े मोड़ से टर्न लेने की बजाए उसके ट्रक का संतुलन बिगड़ जाने से यह ट्रक सीधा एक वैलडिंग की दुकान की दीवार तोड़ते हुए दुकानों में जा घुसा। हादसा इतना भयानक था कि यहां पर दो दुकानें पूरी तरह से तोड़ दी गई, वहीं इन दुकानों से पहले बिजली बोर्ड द्वारा लगाए गए मीटर बाक्स भी उड़ा दिए गए।

मीटर बाक्सों में करीब 40 बिजली मीटर पूरी तरह से नष्ट हो गए। गनीमत यह रही कि ये हादसा रात करीब दस बजे हुआ। भयानक हादसे में मामूली चोटें लगने के अलावा ट्रक चालक बाल-बाल बचाव हो गया। हालांकि किसी भी राहगीर का कोई भी जानी नुक्सान नहीं हुआ।

पीड़ित दुकानदार गुरमेज सिंह ने बताया कि वह रोजाना की तरह अपनी दुकान बंद करके शाम को अपने घर गुन्नोपुर चला गया था। उसे स्थानीय बाजार के लोगों ने बताया कि उसकी दुकानों में एक ट्रक की टक्कर हो गई। पीड़ित ने बताया कि उसकी वैलडिंग की दोनों दुकानें यहां पूरीतरह से क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं दुकान में पड़े गेट, गरिलें व अन्य सामान का भी भारी नुक्सान हुआ है। पीड़ित दुकानदार के अनुसार उसका छह से सात लाख रुपए का नुक्सान हुआ है।

पीड़ित दुकानदार सहित स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए कि चालक ने कोई नशा किया हुआ था, जबकि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक चालक के एक साथी ने चालक के नशे में होने के आरोपों को सिरे से नकार दिया। उसका कहना था कि हादसे का मुख्य कारण टेढ़ा मोड़ और आगे आ रही एक तेज रफ्तार वाहन का ओवरटेक करना था।