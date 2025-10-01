Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरदासपुर में घर में घुसकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:27 PM (IST)

    बटाला के थाना श्री हरगोबिंदपुर साहिब की पुलिस ने एक व्यक्ति के बयानों पर उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक पर मामला दर्ज किया है। व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दी कि उसकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी। इस दौरान आरोपी साहिल मसीह निवासी शकाला ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    घर में घुसकर नाबालिग से किया दुष्कर्म। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, बटाला। थाना श्री हरगोबिंदपुर साहिब की पुलिस ने एक व्यक्ति के बयानों पर उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक पर मामला दर्ज किया है।

    एसआई नरजीत कौर ने बताया कि थाने में आकर एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि उसकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी।

    इस दौरान साहिल मसीह निवासी शकाला उनके घर आ गया तथा उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया तथा उसे धमकाया कि यदि उसने किसी को बताया तो सारे परिवार को जान से मार दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें