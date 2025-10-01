गुरदासपुर में घर में घुसकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

संवाद सहयोगी, बटाला। थाना श्री हरगोबिंदपुर साहिब की पुलिस ने एक व्यक्ति के बयानों पर उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक पर मामला दर्ज किया है।

एसआई नरजीत कौर ने बताया कि थाने में आकर एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि उसकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी।

इस दौरान साहिल मसीह निवासी शकाला उनके घर आ गया तथा उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया तथा उसे धमकाया कि यदि उसने किसी को बताया तो सारे परिवार को जान से मार दिया जाएगा।