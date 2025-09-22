पंजाब के बटाला में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान से भरे गोदाम में लगी आग, 25 लाख रुपये का हुआ नुकसान

पंजाब के बटाला के उत्तम नगर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स सामान से भरे गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। गोदाम मालिक परमजीत सिंह के अनुसार आग लगने से करीब 24-25 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

संवाद सहयोगी, बटाला। पुलिस लाइन रोड के सामने भुल्लर पैलेस वाली गली उत्तम नगर बटाला में सोमवार को इलेक्ट्रानिक्स सामान से भरे गोदाम में अचानक आग लग गई। गोदाम के मालिक परमजीत सिंह ने बताया कि उनकी स्टार इलेक्ट्रो वर्ल्ड नाम से दुकान गुरदासपुर रोड पर भाइयां दी हट्टी के सामने है और यहीं पर उनका गोदाम है।

उन्होंने बताया कि सुबह 7:45 बजे उन्हें फोन आया कि गोदाम में आग लग गई है। वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि सब कुछ जलकर राख हो चुका था। उन्होंने बताया कि करीब 24 से 25 लाख का नुकसान हुआ है।

वहीं, फायरमैन नीरज शर्मा के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के लिए करीब चार गाड़ियां लगी। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।