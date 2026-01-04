200 की लॉटरी टिकट से लगा 1.50 करोड़ का जैकपॉट, गुरदासपुर के संदीप रंधावा बने करोड़पति
गुरदासपुर के हरदोबथवाला गांव के आटा चक्की मालिक संदीप सिंह रंधावा ने 200 रुपये की पंजाब स्टेट डियर लाटरी टिकट से 1.50 करोड़ रुपये जीते। शनिवार शाम खरी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। कहावत है कि ईश्वर जब भी देते हैं, छप्पर फाड़कर देते हैं। यह बात गुरदासपुर के गांव हरदोबथवाला निवासी के साथ सच साबित होती नजर आ रही है। यहां एक आटा चक्की चलाने वाले व्यक्ति ने मात्र 200 रुपए की लाटरी टिकट खरीदी और रातों-रात 1.50 करोड़ रुपए के इनाम के साथ करोड़पति बन गए।
संदीप सिंह रंधावा निवासी हरदोबथवाला शनिवार शाम गुरदासपुर बाजार गए थे। उनके अनुसार बेदी लाटरी स्टाल के मालिक मोहन लाल ने उन्हें जबरन 200 रुपए की पंजाब स्टेट डियर लाटरी की एक टिकट थमा दी।
संदीप ने इसे अपनी किस्मत पर छोड़ते हुए टिकट खरीद ली, क्योंकि वे पहले भी कभी-कभार लाटरी का टिकट खरीद लेते थे, हालांकि इनाम नहीं मिला था। शनिवार शाम 6 बजे लाटरी का परिणाम निकलना था।
जब परिणाम आया, तो संदीप और उनके परिवार की दुनिया ही बदल गई। उनकी टिकट ने 1.50 करोड़ रुपए का इनाम जीता था। खुशी से उत्साहित संदीप तुरंत ही जीती हुई टिकट लेकर बेदी लाटरी स्टाल पर पहुंचे, जहां उनका ढोल की थाप पर स्वागत किया गया।
संदीप सिंह रंधावा मूल रूप से गांव धारोवाली के रहने वाले थे, जो कुछ समय पहले हरदोबथवाला शिफ्ट हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि वे गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के दूर के रिश्तेदार भी हैं। इनाम मिलने के बाद संदीप ने परमात्मा का शुक्रिया अदा किया।
उन्होंने कहा कि यह सब ऊपर वाले की कृपा है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके नसीब में इतना बड़ा इनाम लिखा है। वह पहले भी कभी-कभार टिकट ले लेते था, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। वहीं, लाटरी स्टाल के मालिक मोहन लाल भी इस जीत से उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब उनके स्टाल से खरीदी गई लाटरी ने किसी को करोड़पति बनाया है। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले भी उनके स्टाल से लाटरी खरीदकर कई लोग करोड़पति बन चुके हैं।
