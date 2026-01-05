रेलवे स्टेशन पर बीपी डाउन होने से आधा घंटा तड़पने के बाद युवक की मौत, किसी ने नहीं दी प्राथमिक उपचार

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। छावनी रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह बठिंडा जाने की ट्रेन पकड़ने आए एक युवक का रक्तचाप अचानक कम हो गया, जिससे वह प्लेटफार्म पर गिर गया और करीब आधा घंटा तड़पता रहा। इस दौरान किसी ने भी उसे प्राथमिक सहायता देने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण उसकी बाद में मौत हो गई।

यह घटना एक सप्ताह में दूसरी बार हुई है, जब स्टेशन पर कोई यात्री आधा घंटा बिना प्राथमिक सहायता के तड़पता रहा। मृतक की पहचान 23 वर्षीय सुहेल ऐंजल पुत्र एंथनी निवासी लाल कुर्ती के रूप में हुई है, जो बठिंडा के एम्स अस्पताल में लैब डॉक्टर के तौर पर कार्यरत था।

ऐंजल के पिता एंथोनी जोन ने बताया कि उनका बेटा सोमवार सुबह बठिंडा अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, तभी प्लेटफार्म नंबर 3 पर उसका बीपी अचानक कम हो गया और वह चक्कर खाकर गिर गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आसपास के लोग केवल मोबाइल पर उसके बेटे की वीडियो बनाने में व्यस्त रहे और किसी ने भी उसे उठाने की कोशिश नहीं की।

जब वे वहां पहुंचे, तब उनके बेटे में सांसें थीं और उसने उनके हाथ को पकड़ा। एंथोनी ने कहा कि कुछ कर्मियों ने उनके बेटे को अस्पताल ले जाने से रोका। जब उन्होंने अपने बेटे को एक्टिवा पर ले जाने की कोशिश की, तो एक पुलिस कर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। परिवार ने ऐंजल को एक निजी अस्पताल में ले जाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।