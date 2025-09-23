Language
    फिरोजपुर में स्कूल में चोरी करने आए व्यक्ति को ग्रामीणों ने पकड़ा, जानिए फिर क्या हुआ?

    By Kapil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:03 PM (IST)

    फिरोजपुर के गांव फैरोके में ग्रामीणों ने एक सरकारी स्कूल में चोरी करने आए एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी काला सिंह स्कूल से भागने की कोशिश में घायल हो गया जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने सरपंच की मदद से चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की।

    Hero Image
    स्कूल में चोरी करने आए व्यक्ति को ग्रामीणों ने पकड़ पुलिस के हवाले किया। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना सदर जीरा के अंतर्गत गांव फैरोके के सरकारी स्कूल से सामान चोरी करने आए व्यक्ति को गांव के सरपंच ने लोगों की मदद से काबू कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    वहीं, आरोपित के स्कूल में चोरी करने के दौरान पैरों में से खून निकलने के चलते उसे पुलिस ने सिविल अस्पताल जीरा में उपचार के लिए दाखिल करवाया है। थाना सिटी जीरा के एएसआई गगनप्रीत सिंह ने बताया कि सरपंच तीर्थ सिंह ने बताया कि बीती रात सरकारी मिडल स्कूल के पास जा रहा था तो स्कूल में किसी चीज का आवाज आई।

    जिस पर गांव के ग्रंथी को उसने फोन कर अनाउंसमेंट करवाई तो गांव के लोग स्कूल के पास एकत्रित हो गए, जब उन्होंने स्कूल में जाकर देखा तो ताले टूटे हुए थे और एक व्यक्ति काला सिंह निवासी मक्खू कमरे में से दीवार फांदकर भागने लगा तो लोगों ने उसे काबू कर लिया।

    काला सिंह ने स्कूल से सामान चोरी करने की कोशिश की लेकिन उसे चोट लगने के कारण वह सफल नहीं हुआ। मामले की जांच कर रहे गगनप्रीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।