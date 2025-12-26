उम्र 10 साल, दिल बहुत बड़ा... ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों को पिलाता था चाय-लस्सी; राष्ट्रपति से मिला बाल पुरस्कार
फिरोजपुर के दस वर्षीय शवन सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। शवन सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरा ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, फिरोजपुर। उम्र महज दस साल, लेकिन दिल बहुत बड़ा... पंजाब के फिरोजपुर जिले के रहने वाले दस वर्षीय लड़के शवन सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत बड़ा दिल दिखाया था। शवन सिंह अपने घर के पास सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों को पानी, दूध और लस्सी पहुंचाता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इस नन्हे वीर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया।
दस वर्षीय शवन सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, तो सैनिक हमारे गांव आए। मैंने सोचा कि मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं उनके लिए रोज दूध, चाय, छाछ और बर्फ ले जाता था। उन्होंने आगे कहा कि पुरस्कार पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे यह पुरस्कार मिलेगा।
राष्ट्रपति ने वीर बाल दिवस को किया याद
26 दिसंबर को मनाए जाने वाले वीर बाल दिवस के महत्व के बारे में बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लगभग 320 साल पहले दसवें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिबजादों ने सत्य और न्याय के लिए लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था।
बता दें कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बच्चों को वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है।
ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई थी। आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी।
