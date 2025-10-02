फिरोजपुर में पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई, 8 लाख प्रतिबंधित गोलियां बरामद; तीन मेडिकल स्टोर सील

फिरोजपुर में नशे से हुई मौतों के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। गांव लक्खोके बहराम और अन्य स्थानों पर मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की गई। एक होलसेल मेडिसिन शॉप से आठ लाख से अधिक प्रतिबंधित गोलियां नकद और कैश काउंटिंग मशीन बरामद हुई। तलवंडी भाई जीरा और अन्य जगहों पर तीन मेडिकल स्टोर सील किए गए क्योंकि रिकॉर्ड में गलतियां पाई गईं।

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। गांव लक्खोके बहराम में नशे के कारण एक ही दिन में हुई तीन मौतों के बाद पुलिस एक्शन में आ चुकी है। पुलिस ने वीरवार को गांव लक्खोके बहराम के अलावा फिरोजपुर व अन्य स्थानों पर मेडिकल स्टोर पर जाकर चेकिंग की। इस दौरान शहर में एक होलसेल मेडिसिन शाप के गोदाम व घर से आठ लाख 18 हजार 300 प्रतिबंधित गोलियां, दो लाख 70 हजार नकद व कैश काउंटिंग मशीन बरामद की।

इसके अलावा तलवंडी भाई, जीरा, मक्खू, घलखुर्द, ममदोट, गुरुहरसहाय में विभिन्न केमिस्ट शाप पर जांच के दौरान तीन दुकानों पर रिकार्ड में त्रुटियां पाए जाने पर तीन मेडिकल स्टोर को सील किया गया है। एसएसपी भूपिंद्र सिंह सिद्धू ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मुल्तानी गेट स्थित खुराना मेडिसिन शाप पर छापामारी कर आठ लाख 18 हजार 300 प्रतिबंधित गोलियां, दो लाख 70 हजार नगदी व कैश काउंटिंग मशीन बरामद की गई।

एसएसपी ने बताया कि जब पुलिस टीम की ओर से आरोपित नरेंद्र खुराना निवासी कुंदन नगर की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग जगह छापामारी की गई तो होलसेल मेडिसिन शाप संचालक फरार हो गया। उसके घर कुंदन नगर में तलाशी के दौरान दो लाख 79 हजार रुपये नगदी व 300 नशे की गोलियां बरामद की गई। इसके अलावा पुलिस टीम व ड्रग इंस्पेक्टर की टीमों की ओर से गांव लक्खोके बहराम सहित अन्य जगहों पर भी छापेमारी की गई जहां से और बरामदगी की संभावना है।

वहीं, ढाई हजार की आबादी वाले गांव लक्खो के बहराम में पांच मेडिकल स्टोर पर पहुंचकर फिरोजपुर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता बांसल व मुक्तसर से पहुंचे ड्रग इंस्पेक्टर रमन गुप्ता की ओर से सतनाम मेडिकल स्टोर, पन्नू मेडिकोज, परमीत मेडिकल स्टोर, चौहान मेडिकोज व एक अन्य मेडिकल स्टोर पर जांच की। इस मौके पर नायब तहसीलदार परमपाल सिंह, एसपी डी मनजीत सिंह, सीआईए इंचार्ज मोहित धवन, डीएसपी राजबीर सिंह गुरूहरसहाय मौजूद रहे।

ड्रग इंस्पेक्टर अनीता बांसल ने कहा कि पांच मेडिकल स्टोर पर चेकिंग के दौरान किसी तरह की कोई प्रतिबंधित दवाई बरामद नहीं हुई है, जिन मेडिसिन के बिल नहीं मिले हैं उनके मेडिकल स्टोर संचालकों से रिकार्ड की मांग की गई है। इसके अलावा जो मेडिसिन संदिग्ध पाई गई उनकी लैब टेस्टिंग करवाई जाएगी व उसके अनुसार अगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।